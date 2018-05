Shenmue 3: la finestra di lancio è stata posticipata al 2019

Con un nuovo messaggio pubblicato sulla pagina Kickstarter del gioco, Deep Silver e Yu Suzuki hanno annunciato che la finestra di lancio di Shenmue 3 è stata posticipata al 2019. L'uscita del gioco era originariamente prevista per autunno 2018.

"Deep Silver annuncia oggi che la pubblicazione di Shenmue 3 è stata spostata al 2019. Il tempo di sviluppo extra verrà sfruttato per migliorare ulteriormente la qualità del gioco, in modo da raggiungere gli alti standard che merita." dichiara Deep Silver nel nuovo messaggio pubblicato sulla pagina Kickstarter di Shenmue 3.

Il game director Yu Suzuki, a sua volta, ha voluto commentare lo slittamento della data di uscita: "A tutti i nostri backer, siamo molto dispiaciuti per il rinvio del gioco. Dopo esserci confrontati con i nostri partner e con Deep Silver, abbiamo concluso che estendere il processo di sviluppo ci avrebbe permesso di confezionare il miglior Shenmue 3 possibile. Promettiamo di sfruttare questo tempo extra per migliorare la qualità del gioco."

Inizialmente prevista per l'autunno del 2018, la finestra di lancio di Shenmue 3 è stata posticipata a un generico 2019 con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità del gioco. Nel frattempo, però, i fan della saga e i nuovi giocatori potranno riscoprire le origini della saga grazie a Shenmue 1&2 Remaster, riedizione dei primi due capitoli per Dreamcast in arrivo entro il 2018 su PS4, Xbox One e PC.