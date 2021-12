Shenmue 3 gratis: 14 giochi in regalo a Natale su Epic Games Store per un leak

Il sito francese Dealabs.com (noto per aver svelato in anticipo le lineup PlayStation Plus e Games with Gold negli ultimi mesi) ha rivelato il ritorno della promozione 14 regali di Natale gratis su Epic Games Store.

Lo store di Epic Games si prepara secondo l'indiscrezione a regalare un gioco gratis al giorno dal 16 al 30 dicembre, il primo debutterà proprio giovedì prossimo e sarà Shenmue 3. Purtroppo non abbiamo altri dettagli ma secondo la fonte il gioco del 25 dicembre (giorno di Natale) sarà il migliore tra quelli proposti in regalo ogni giorno alle 17:00.

Negli anni scorsi l'offerta giochi di Natale gratis Epic Games Store ha permesso ai giocatori di crearsi una discreta libreria software con giochi indie, AAA e AA compresi titoli molto acclamati da pubblico e critica. La partenza di quest'anno con Shemmue 3 (sempre stando al leak di Dealabs, non ci sono ancora conferme in merito) è certamente interessante, restiamo in attesa che Epic annunci ufficialmente la nuova promozione natalizia.

Il 16 dicembre lo store dovrebbe ospitare anche una nuova ondata di sconti natalizi ed è proprio in questa occasione che prenderà il via l'offerta 14 giochi gratis a Natale. E voi cosa ne pensate? Quali potrebbero essere i giochi offerti in regalo su Epic Games Store per le festività di fine anno?