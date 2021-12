Shenmue 3 gratis su Epic Games Store, ogni giorno un gioco nuovo in regalo

Come previsto, Epic Games Store lancia l'iniziativa giochi gratis di Natale partendo il 16 dicembre con Shenmue 3, ultimo episodio della saga di Yu Suzuki, ora disponibile per il download gratis solamente per 24 ore.

Gioca nei panni di Ryo Hazuki, un artista marziale giapponese di 18 anni determinato a vendicare la morte del padre. In questo terzo capitolo dell'epica saga di Shenmue, Ryo cerca di risolvere il mistero che si cela dietro lo Specchio della Fenice, un manufatto ricercato dall'assassino di suo padre. Il suo viaggio lo porterà a immergersi nei meandri della Cina rurale, pullulante di attività e circondata da paesaggi meravigliosi.

Potete scaricare Shenmue 3 gratis da Epic Games Store, avete 24 ore di tempo per aggiungerlo alla vostra libreria, una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni contenutistiche o temporali di alcun tipo.

Ricordatevi che ogni giorno alle 17:00 Epic Games Store regalerà un nuovo gioco disponibile fino alla stessa ora del giorno successivo, l'iniziativa andrà avanti fino al 30 dicembre e stando ad un precedente leak il gioco gratis del 25 dicembre sarà particolarmente interessante, definito come il migliore dei giochi gratis in regalo per Natale. E noi non vediamo l'ora di scoprirlo!