Shenmue 3: Guida e Trucchi per vincere nei Combattimenti

Come visto nei primi due capitoli della serie, anche in Shenmue 3 i combattimenti offrono le sfide più impegnative da superare nel corso dell'avventura. In questa mini-guida vi daremo consigli e strategie utili da seguire per avere la meglio sui nemici nel nuovo gioco di Yu Suzuki.

Di seguito, strategie e consigli utili per vincere nei combattimenti di Shenmue 3.

Consumate cibo e snack per recuperare la salute

Se la salute di Ryo non è al massimo, non dimenticate di mangiare qualcosa prima di iniziare il combattimento, in modo da riempire al massimo la barra della vita. Un altro accorgimento utile è quello di portare sempre con voi il power snack, quello in grado di farvi recuperare mezza barra della salute durante il combattimento: vi sarà di grande aiuto negli scontri più impegnativi, allontanando il rischio del game over.

Allenatevi regolarmente

Man mano che si progredisce nell'avventura, i combattimenti di Shenmue 3 si faranno via via più impegnativi. Per non farvi trovare impreparati, allenatevi ogni volta che ne avrete l'occasione, senza trascurare i mini-game che permettono di aumentare l'attacco e la resistenza di Ryo. Assicuratevi di far aumentare di pari passo sia l'attacco che la resistenza, in modo da rendere Ryo un combattente sempre più efficace ed equilibrato. Se siete bloccati con un combattimento in particolare, cercate di studiare le mosse degli avversari che vi mettono in difficoltà, in modo da poterle anticipare.

Imparate a parare e a schivare

Tenendo premuto L2 potrete parare i colpi e subire di conseguenza meno danni. Se siete circondati dai nemici, o se ricevete numerosi colpi in sequenza, oltre a parare dovete imparare a schivare i colpi, compiendo un movimento laterale nel momento giusto. Quando il tempismo sarà perfetto (lo noterete sentendo il fruscìo del vento), inoltre, i vostri avversari verranno esposti ai vostri attacchi. Imparare a parare e a schivare è il modo migliore per difendersi, e al tempo stesso per attaccare e mettere in difficoltà i nemici: tenetelo sempre a mente.

Sfruttate le abilità speciali

Ryo può apprendere una serie di abilità speciali dai libri. Quando ne avrete imparate alcune, potrete scorrerle con L1 ed R1, per poi utilizzarle con R2. Si tratta di mosse particolarmente potenti, che possono mettere fuori gioco i nemici. Allo stesso tempo, però, farne abuso potrebbe farvi esporre troppo agli attacchi degli avversari.

Individuate le abilità speciali con le quali vi trovate meglio, acquisitele, padroneggiatele e sfruttatele nelle circostanze più adatte, senza dimenticarvi di dosarle con la giusta saggezza.

Non fatevi mettere alle strette

Quando siete circondati dai nemici, assicuratevi di sfoltire il gruppo il prima possibile. Individuate gli avversari con la barra della salute più piccola, e fateli fuori per primi in modo da dedicarvi in seguito su quelli più potenti. State attenti agli avversari dietro le spalle, ed evitate di esporvi per troppo tempo a questi ultimi. In generale, vi consigliamo sempre di concentrarvi su un nemico alla volta, tenendovi in movimento mentre schivate i colpi.

Seguendo questi consigli, e prendendo la mano con il sistema di combattimento, sarete in grado di fronteggiare anche gli scontri più impegnativi. Parlando degli altri aspetti del gioco, sapevate che in Shenmue 3 è possibile cambiare i vestiti di Ryo? Per saperne di più sul titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Shenmue 3.