Shenmue 3: immagini e video dal Japan Expo su combattimenti e minigiochi

Quasi a voler superare le controversie legate ai piani per i rimborsi di Shenmue 3, i vertici di Ys Net approfittano del Japan Expo per mostrarci delle nuove immagini e scene di gameplay dell'ultimo atto dell'epopea action RPG di Ryo Hazuki su PC e PlayStation 4.

In coincidenza della fiera nipponica, gli autori al seguito di Yu Suzuki e i vertici di Deep Silver ci rituffano nelle splendide atmosfere di Shenmue 3 con un filmato esplicativo e delle immagini inedite incentrate sul sistema di combattimento e sulla varietà di minigiochi da affrontare nel corso dell'avventura.

Tra cabinati anni '80 e innocenti giochi da luna park, l'esperienza ruolistica che ci attende interpretando Ryu Hazuki sarà ricca di sorprese, il tutto nella speranza di riuscire a scoprire chi si cela dietro all'omicidio di suo padre per aiutarlo a vendicarsi.

La commercializzazione di Shenmue 3, in ragione degli ultimi rinvii, è prevista per il prossimo 19 novembre su PC (solo su Epic Games Store) e in esclusiva console su PS4. Durante l'E3 di Los Angeles, Alessandro Bruni ha indossato i panni di Ryu per condurre un'approfondita prova di Shenmue 3 ricca di spunti di riflessione sulle ambizioni nutrite da Yu Suzuki, sulla storia del suo ultimo progetto e sulle dinamiche di gameplay che sperimenteremo esplorandone liberamente il suo microcosmo.