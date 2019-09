Shenmue 3 si mostra in due nuovi trailer dal Tokyo Game Show

YS Net ha diffuso oggi due trailer di Shenmue 3 in occasione del Tokyo Game Show 2019, con l'obiettivo di continuare a promuovere la nuova avventura di Ryo Hazuki in arrivo a novembre su PlayStation 4 e PC.

Il primo trailer è in realtà già noto in Occidente, pubblicato nelle scorse settimane con il titolo A Day in Shenmue e ora proposto in versione doppiata in giapponese. Il secondo video denominato invece Spirit of the Land è inedito e permette di dare uno sguardo ad alcune ambientazioni del gioco di Yu Suzuki. Purtroppo il producer giapponese non ha diffuso ulteriori dettagli, limitandosi a pubblicare i due nuovi trailer.

Shenmue 3 uscirà il 19 novembre su PlayStation 4 e PC Windows, in quest'ultimo caso disponibile solo su Epic Games Store, condizione che ha costretto Deep Silver a rimborsare i sostenitori che avevano finanziato il progetto dopo la promessa di un lancio su Steam. Il publisher ha aperto inoltre, in collaborazione con Limited Run Games, i preorder della Collector's Edition di Shenmue 3, inutile dire che le 5.000 copie disponibili sono andate esaurite nel giro di pochissimi minuti.