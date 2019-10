Shenmue 3, Niao Sun si mostra per la prima volta: ecco di chi si tratta

A meno di un mese dal lancio, Ys Net ha pubblicato per la prima volta un'immagine di Niao Sun, bella e misteriosa donna che ricoprirà un ruolo molto importante nella narrazione di Shenmue 3.

Se vi annoverate tra i fan più irriducibili dell'opera di Yu Suzuki, probabilmente il suo nome non vi è risultato del tutto nuovo. Niao Sun è già apparsa in un'immagine promozionale e nel fumetto incluso della versione Xbox del secondo capitolo della serie. In Shenmue 3 però riceverà molte più attenzioni: stando alla descrizione reperibile sul sito ufficiale giapponese, è uno dei boss dell'organizzazione malavitosa Chi You Men, esattamente come il ben più noto Lan Di. Oltre ad essere incredibilmente bella, è anche un'esperta di arti marziali. Spesso, tuttavia, per raggiungere uno scopo preferisce usare la sua intelligenza, piuttosto che ricorrere alla forza bruta. Niao Sun non è il suo nome reale, ma solamente l'appellativo con il quale è conosciuta nell'organizzazione, ispirato a una delle quattro bestie divine, il drago Zhulong.

Cosa ne pensate di questo personaggio? Ricordiamo che Shenmue 3 verrà lanciato il prossimo 19 novembre su PlayStation 4 e PC via Epic Games Store. Recentemente Ys Net ha pubblicato la demo di Shenmue 3 per i backer.