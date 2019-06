Shenmue 3 non uscirà su Xbox One, la smentita di Deep Silver

Nelle scorse ore si era fatto strada un interessante rumor sulla possibile uscita di Shenmue 3 su Xbox One. Sul sito ufficiale del gioco infatti, nella pagina relativa al preorder, era comparsa brevemente un'immagine che tra i vari loghi riportava anche quello di Xbox One, per l'appunto.

La cosa non era sfuggita agli utenti e ai fan del gioco, che hanno subito postato lo screenshot sulle varie piattaforme come Reddit et similia, nella speranza di saperne qualcosa in più a riguardo.

Purtroppo però è arrivata ben presto la smentita di Deep Silver, che è stata interpellata direttamente su Twitter, sul proprio canale ufficiale, da un fan che chiedeva spiegazioni, speranzoso. Gelida la risposta del publisher: "Non ci sono piani per Shenmue 3 su Xbox One", che non suonano come una dichiarazione di facciata, ma come una netta smentita, anche se ovviamente la speranza è l'ultima a morire.

Shenmue 3 è stato rimandato a Novembre pochi giorni fa, ma sarà presente durante l'E3 con un evento a porte chiuse per la stampa, quindi aspettatevi novità in arrivo a brever riguardo il gioco, la cui uscita per il momento resta confermata solamente su PlayStation 4 e Xbox One.

Avete visto l'ultimo spot di Shenmue 3?