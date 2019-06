Shenmue 3 è la nuova esclusiva Epic Store su PC, è ufficiale

Apparso al termine del nuovo trailer di Shenmue 3 mostrato nel corso del PC Gaming Show 2019, il logo di Epic Games Store ha fatto sorgere più di un dubbio nei riguardi della distribuzione su PC del nuovo capitolo della storica saga diretta da Yu Suzuki.

Dubbi che sono stati prontamente dissipati da un nuovo aggiornamento di Ys net apparso sulla pagina Kickstarter del gioco:

"Shenmue 3 sarà un'esclusiva Epic Games Store su PC. Lo sviluppo di Shenmue 3 è stato portato avanti utilizzando l'Unreal Engine ed il supporto che abbiamo ricevuto da Epic è stato eccellente. Ma, ancor più importante, con il fine di ottenere la miglior esperienza possibile su PC, e dopo una lunga discussione, è stato deciso in accordo con Deep Silver che l'Epic Games Store sarebbe stata la miglior piattaforma di distribuzione". Probabile (ma non confermato) che, così come accadrà con Metro Exodus e Borderlands 3, il titolo di Ys Net sarà pubblicato anche su Steam e altre piattaforme al termine di un periodo di esclusività temporale detenuta da Epic Games Store.

Ricordiamo ai lettori che Shenmue 3, inizialmente previsto al lancio per il mese di agosto, sarà pubblicato su Personal Computer e PlayStation 4 il 19 novembre 2019.