Shenmue 3: le nuove immagini mostrano i numerosi bonus per i baker di Kickstarter

Gli sviluppatori di Ys Net capitanati da Yu Suzuki aggiornano le pagine del sito ufficiale di Shenmue 3 per illustrare nel dettaglio tutti i bonus previsti per chi ha partecipato alla campagna di raccolta fondi di Shenmue 3 su Kickstarter e contribuito, così facendo, allo sviluppo del titolo.

I bonus per i baker di Shenmue 3 saranno sia digitali che fisici. Nel primo caso, gli emuli di Ryo Hazuki che hanno supportato il progetto tramite la campagna di crowdfunding di Kickstarter potranno sbloccare una scheda telefonica internazionale con cui accedere a nuove linee di dialogo esclusive, un giubbotto speciale da far indossare all'iconico eroe della serie di Shenmue e tantissimi giocattoli da ottenere tramite le Capsule Toy Machine collocate nei punti strategici della mappa.

Per quanto riguarda i premi fisici previsti per chi ha deciso di investire un maggior quantitativo di denaro nel corso della campagna di Kickstarter, il team di Ys Net ha già pianificato l'invio di più di 5.000 artwork autografati dallo stesso Yu Suzuki, delle cover esclusive da applicare sulla copertina della propria copia del gioco, una T-shirt in edizione speciale, l'artbook ufficiale con tantissimi bozzetti preparatori inediti, una borsa piena di materiale vintage dedicato alla serie di Shenmue (nelle immagini possiamo intravedere degli orologi, un porta-CD a tema e una statuetta), un calligramma colorato e una statuetta di cristallo con impressa l'immagine 3D di Ryo e Shenhua.

Tutti questi bonus dovrebbero essere disponibili sin dal lancio di Shenmue 3, che ricordiamo essere previsto per il 19 novembre su PC e PS4. Su queste pagine trovate i requisiti minimi e consigliati di Shenmue 3.