Shenmue 3: nuove informazioni su sistema di combattimento, longevità e altro

Yu Suzuki e Hiroaki Takeuchi, rispettivamente game director e produttore di Shenmue 3, in tempi recenti hanno concesso diverse interviste ai nostri colleghi cinesi nell'ambito del G-Fusion Tour, dalla quali sono emerse tante nuove informazioni sull'attesissimo terzo capitolo della serie.

Prima di proseguire, ci teniamo a precisare che tutti questi dettagli, riportati in inglese da Shenmuedojo, sono stati estrapolati da un adattamento dal cinese effettuato con un traduttore automatico. Alcune di queste informazioni, pertanto, potrebbero risultare imprecise. Nonostante ciò, abbiamo ugualmente deciso di riportarle per dovere di cronaca.

Innanzitutto, Suzuki ha affermato di aver riposto molta attenzione nello sviluppo del sistema di combattimento, che è stato descritto come più vario e ricco rispetto ai precedenti. Allo stesso tempo, sarà facile da padroneggiare e in grado di adattarsi alle differenti abilità dei giocatori. Lo stile di arti marziali cinese Xingyiquan sarà presente nel gioco, ma non farà parte del set del protagonista Ryo.

Alcuni dei mini-giochi dei precedenti capitoli non faranno il loro ritorno in Shenmue 3, ma in compenso ce ne saranno di nuovi. Tra i vecchi, sono stati confermati Lucky Hit, Excite QTE, Capsule Toys e Forklifts. Suzuki ha affermato che nel 2017 il titolo era composto per il 70% da vecchie idee e per il restante 30% da nuove. Allo stato attuale, il rapporto è cambiato in 50/50.

La campagna principale e le missioni secondarie saranno integrate meglio che in passato. Gli incarichi facoltativi, infatti, non saranno separati dalla trama in maniera netta. I nuovi elementi di gameplay e il maggior grado di libertà concesso ai giocatori renderanno Shenmue 3 un gioco più hardcore. Anche la longevità sarà maggiore: secondo Suzuki, serviranno diverse settimane per portarlo a termine, a differenza di Shenmue 1 & 2 che potevano essere completati in una sola settimana. Sarà inoltre possibile continuare a giocare dopo i titoli di coda, vivendo nuove storyline e affrontando contenuti extra, senza la necessità di creare un nuovo salvataggio.

Prima di salutarvi, ricordiamo che Shenmue 3 verrà pubblicato il 29 agosto 2019 su PlayStation 4 e PC, mentre non si hanno ancora notizie sul suo eventuale approdo su piattaforme come Nintendo Switch e Xbox One. Quest'oggi, intanto, sono stati aggiornati i requisiti della versione PC.