Shenmue 3: nuove informazioni sul Gioco in occasione del Magic 2019 di Monaco

Il MAGIC 2019, festival dedicato ad anime e vigdeogiochi, è attualmente in via di svolgimento presso Monaco. Tra gli ospiti dell'evento troviamo Yu Suzuki, Producer di Shenmue 3 e padre della Serie videoludica.

Durante il Festival, l'Autore ha avuto modo di condividere nuove interessanti informazioni sul Titolo. Tra queste, l'ampio numero di personaggi che potremo trovare all'interno del terzo capitolo della serie: in Shenmue 3 saranno infatti presenti ben 500 NPC, un numero dieci volte superiore a quanto inizialmente previsto dalla produzione.

Le arti marziali restano una componente importante in Shenmue 3, ma in virtù delle origini produttive di questo terzo capitolo, il sistema di combattimento è stato ricostruito a partire da zero. Nonostante questo, Ryu potrà fare affidamento su alcune mosse già presenti in Shenmue e Shenmue 2. Tra le novità troviamo l'introduzione di un "Sistema Automatico", il cui utilizzo dovrebbe facilitare le fasi di combattimento. A fianco di questo rimane tuttavia presente anche una tradizionale "Modalità Manuale". Interessante notare che più una certa mossa sarà utilizzata dal giocatore, più quest'ultima vedrà incrementare il proprio effetto.



Infine, note interessanti per quanto riguarda la colonna sonora, Yu Suzuki ha infatti confermato che le musiche avranno un ruolo importante nel Titolo. Shenmue 3, infine, ospiterà alcune attività legate alla pesca, alla quale il protagonista Ryu potrà dedicarsi.