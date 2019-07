Shenmue 3: ecco i nuovi requisiti minimi e consigliati della versione PC

Nelle ultime ore sono apparsi sulla pagina ufficiale di Shenmue 3 dell'Epic Games Store i nuovi requisiti di sistema, aggiornati solo di recente con quelli consigliati.

Ecco quindi i requisiti di sistema del gioco elencati sul client di Epic Games:

Minimi:

Sistema operativo: Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64 (Sistema operativo a 64 bit necessario)

Processore: Intel Core i5-4460 (3,40 GHz) o superiore; Quad-core o superiore

Memoria RAM: 4 GB

Scheda Grafica: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti o superiore (necessaria scheda con DirectX 11 e VRAM da 2GB)

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 100 GB di spazio disponibile

Rete: Connessione a Internet a banda larga

Scheda audio: Scheda audio compatibile con DirectX 9.0c

Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 (Sistema operativo a 64 bit necessario)

Processore: Intel Core i7-7700 (3,60 GHz)

Memoria: 16 GB

Scheda Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 100 GB di spazio disponibile

Rete: Connessione a Internet a banda larga

Scheda audio: compatibile con DirectX 9.0c

A questi va inoltre aggiunto che per l'attivazione è un requisito fondamentale il client dell'Epic Games Store. A questo proposito, pare che all'interno della confezione della versione fisica di Shenmue 3 vi sia esclusivamente un disco con i file per l'installazione del client.

Vi ricordiamo che l'uscita del gioco in tutti i negozi è prevista per il prossimo 19 novembre 2019 su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store).

Nel caso poi ve lo foste persi, chiunque abbia finanziato la campagna Kickstarter del gioco e sia insoddisfatto del suo arrivo in esclusiva sull'Epic Games Store, potrà chiedere un rimborso di Shenmue 3.