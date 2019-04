Shenmue 3: i nuovi scatti mostrano le ambientazioni notturne e i venditori

Direttamente dal Reboot Develop Blue 2019, evento in corso di svolgimento in quel di Dubrovnik, in Croazia, sono arrivati nuovi screenshot di Shenmue 3, progetto di Yu Suzuki in lavorazione per PC e PlayStation 4.

Le nuove immagini, anzitutto, ci permettono di osservare il protagonista Ryo Hazuki mentre si muove nelle ambientazioni notturne, e di apprezzare quindi il lavoro svolto dai grafici sul sistema di'illuminazione. Grazie ad altri scatti, invece, è possibile dare un'occhiata alle schermate di interazione con i venditori, dai quali sarà possibile acquistare consumabili, capi d'abbigliamento e oggetti d'ogni sorta. Un'immagine, inoltre, conferma il ritorno del celebre muletto, ma di questo ve ne abbiamo già parlato qualche giorno fa. Trovate tutti gli screenshot nella galleria in calce a questa notizia, buona visione!

Durante il panel del Reboot Develop Blue, Yu Suzuki ha anche fatto sapere che il sistema di combattimento di Shenmue 3 metterà a disposizione ben quattro livelli di difficoltà, per andare incontro alle esigenze di tutti i giocatori. Il titolo, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 27 agosto su PlayStation 4 e PC. Recentemente, abbiamo raccolto tutte le informazioni a nostra disposizione in uno speciale su Shenmue 3.