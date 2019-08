Shenmue 3: ecco il nuovo trailer "A Day in Shenmue"

Mentre mancano circa tre mesi al debutto di Shenmue 3, dato che il gioco sarà disponibile a partire dal 19 Novembre su PC e PlayStation 4, la nuova avventura di Ryo Hazuki si è mostrata in un nuovo interessante trailer chiamato "A Day in Shenmue".

Nel video in questione, della durata di due minuti circa, vengono mostrati alcuni minigiochi e ciò che sembra una sorta di arena per migliorare il proprio stile di combattimento allenandosi nel Kung-Fu. Lo trovate, come di consueto, in cima alla news.

Shenmue 3 ha avuto uno sviluppo piuttosto travagliato, e solo nel 2015 è riuscito ad essere finanziato grazie ad una campagna Kickstarter. L'entusiasmo dei fan ha però rischiato di subire un brutto colpo quando è stato annunciato che Shenmue 3 sarà venduto in esclusiva su Epic Games Store, anche per via di alcune scelte di comunicazione errate da parte degli sviluppatori, che hanno poi deciso di elargire dei rimborsi ai backer che avessero invece intenzione di ottenere il gioco su altre piattaforme come Steam.

Nel frattempo a settembre uscirà una demo di Shenmue 3 riservata ai backer del progetto su Kickstarter, per cui aspettatevi novità sul gioco a breve. Nell'attesa, potete sempre dare un'occhiata alla nostra anteprima di Shenmue 3.

Che ne pensate del video? Quanto aspettate il nuovo titolo di Yu Suzuki?