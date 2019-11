Shenmue 3: l'odissea di Ryo Hazuki protagonista del trailer di lancio italiano

I canali social e YouTube di Deep Silver pubblicano la versione sottotitolata in italiano del trailer di lancio di Shenmue 3, l'avventura ruolistica di Ys Net che celebrerà il ritorno su PC e PS4 di questa iconica serie firmata da Yu Suzuki, il maestro giapponese consacrato come il papà degli open world moderni.

Proprio come nelle controparti in madrelingua e in inglese senza sottotitoli, il trailer "The Story Goes On" che celebra il lancio di Shenmue 3 a quasi vent'anni dall'uscita del capitolo precedente gioca ovviamente la carta della nostalgia per provocare delle forti emozioni in coloro che attendevano con impazienza il ritorno di questa leggendaria serie.

L'ultimo atto (ma solo in ordine cronologico) dell'epopea virtuale di Ryo Hazuki tra passato e presente ci condurrà all'interno di un pittoresco microcosmo intriso del fascino e della cultura millenaria cinese, tra frenetici combattimenti, toccanti scene di dialogo con il ricco cast di personaggi secondari e intermezzi digitali dove poter spezzare il ritmo della storia con tanti minigiochi.

Prima di lasciarvi al video di lancio in italiano di Shenmue 3, vi ricordiamo che il titolo è destinato ad approdare su PC e PlayStation 4 il prossimo 19 novembre e che, su queste pagine, potete ingannare l'attesa per l'uscita dell'ultimo GDR di Yu Suzuki leggendo il nostro speciale su Shenmue 3 prima della recensione.