Shenmue 3 esiste! Sarà presentato alla stampa (a porte chiuse) durante l'E3

Quando mancano pochissimi giorni all'E3 2019, e tutti coloro che attendevano con trepidazione l'arrivo del gioco si stanno ancora mettendo le mani nei capelli dopo l'annuncio che Shenmue 3 è stato rimandato a novembre, arriva una novità importante proprio sull'attesissimo videogame.

Shenmue 3 sarà infatti presente alla manifestazione losangelina, dove sarà presentato alla stampa con un evento a porte chiuse, che purtroppo però non vedrà la partecipazione dello stesso Yu Suzuki.

Una voce del genere era cominciata a circolare già qualche giorno fa, via tweet da alcuni giornalisti che avevano anticipato la presenza di Shenmue 3 in forma giocabile all'E3, ma non era ancora chiaro se fosse una possibilità riservata unicamente alla stampa, o se fosse un evento aperto anche al pubblico.

La precisazione arrivata nelle scorse ore chiarisce definitivamente la situazione, e anche se i partecipanti alla fiera non potranno mettere le mani sul gioco per il momento, dovrebbero sicuramente arrivare tante nuove informazioni sul gioco da parte dei giornalisti presenti.

Se anche voi siete tra quelli che non vedono l'ora di saperne di più, sul nostro sito trovate diversi approfondimenti sul gioco, che vi sveleranno tutte le ultime novità su Shenmue 3, le informazioni sul combat system di Shenmue 3, e tante altre piccole chicche. Sapevate ad esempio che in Shenmue 3 torneranno gli iconici muletti?