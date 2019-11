Shenmue 3: le prime recensioni compaiono in rete, come se la cava il gioco di Yu Suzuki?

Nonostante la poca chiarezza sull'embargo delle recensioni, i primi pareri su Shenmue 3 stanno arrivando da parte di alcune testate internazionali che hanno acquistato il gioco, disponibile da oggi su PlayStation 4 e PC. Come se la cava il nuovo Shenmue?

Il gioco di Yu Suzuki sembra non aver impressionato particolarmente coloro che hanno avuto modo di provarlo, tra questi citiamo il sito francese JapanPop che parla di un gioco con un comparto tecnico datato, un gameplay limitato e ancorato agli standard di fine anni '90 e una buona dose di grinding.

Il voto finale assegnato da JapanPop è pari 6/10, non proprio brillante, mentre "Work in Progress" (e dunque senza giudizio numero) risultano essere le recensioni di VG247.com e GamesRadar, le quali usano comunque toni tendenzialmente più positivi pur evidenziando tutte le problematiche già citate dalla testata francese.

Nelle scorse ore Yu Suzuki ha ringraziato i giocatori che hanno richiesto a gran voce Shenmue 3, solamente grazie a loro è stato possibile completare i lavori su un progetto che lo stesso produttore giapponese definisce "un vero miracolo" avvenuto quando ormai tutti davano per spacciata la serie, non dimentichiamo che dal lancio di Shenmue 2 sono passati 18 anni, una vera era geologica nel mondo dei videogiochi, e non solo.