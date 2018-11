Shenmue 3: la raccolta fondi si chiude a quota 7 milioni di dollari

Shenmue III è stato annunciato nel 2015 con una campagna di raccolta fondi lanciata su Kickstarter nei giorni dell'E3 e continuata negli anni successivi anche con la possibilità di effettuare donazioni tramite PayPal. Oggi YS Net ha comunicato la cifra raccolta nel corso di questi tre anni.

In totale 80.000 giocatori hanno donato allo studio di Yu Suzuki 7.179.510 dollari, una cifra elevata ma forse non all'altezza delle aspettative degli sviluppatori, che avevano più volte dichiarato di aver bisogno di "almeno dieci milioni di dollari" per completare i lavori, in ogni caso i fondi non dovrebbero mancare grazie al supporto del publisher Deep Silver, che si occuperà di pubblicare e distribuire il gioco su PlayStation 4 in tutto il mondo.

Il lancio di Shenmue 3 è fissato per il 27 agosto 2019 su PlayStation 4 e PC (solo digitale), al momento non sono previste conversioni per altre piattaforme come Nintendo Switch e Xbox One.