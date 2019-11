Shenmue 3: in attesa della recensione, un'ora di gameplay nei panni di Ryo!

Abbiamo perso il conto degli anni che abbiamo dovuto attendere, ma alla fine Shenmue 3 è diventato realtà ed è pure arrivato sul mercato. Il titolo è disponibile dallo scorso 19 novembre, e in questi giorni lo stiamo testando a fondo in modo da offrirvi la recensione più completa possibile.

Nell'attesa che venga pubblicata, il nostro Francesco Fossetti ci ha giocato per ben un'ora sul canale Twitch di Everyeye affrontando le fasi iniziali nei panni del protagonista indiscusso della serie, Ryo Hazuki, che in questa nuova avventura si reca in Cina per risolvere il mistero che si cela dietro lo Specchio della Fenice, un artefatto ricercato dall'assassino di suo padre. Durante il suo viaggio, potrà perfezionare le sue capacità marziali, esplorare paesaggi rurali e città pullulanti di attività, accettare lavori part-time e anche cimentarsi nel gioco d'azzardo. Se vi siete persi la trasmissione in diretta, potete tranquillamente rimediare grazie alla replica che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Buona visione!

Ne approfittiamo per segnalarvi che pubblicheremo la nostra recensione di Shenmue 3 questo pomeriggio. Sarà valsa la pena attendere tanto tempo? Lo scoprirete tra poche ore! I primi pareri apparsi in rete appaiono piuttosto contrastanti, e attualmente il Meta Score è pari a 71. Shenmue 3, ricordiamo, è disponibile su PC e PlayStation 4.