Shenmue 3: Ryo Hazuki protagonista della Video Anteprima dalla Gamescom

Ryo Hazuki tornerà a novembre con Shenmue III, nell'attesa Deep Silver ci ha permesso di provare una nuova demo dell'ambizioso gioco di Yu Suzuki in arrivo a novembre su PlayStation 4 e, dopo diversi posticipi e una lunga serie di polemiche scatenate dalla scelta dell'esclusività su Epic Games Store, su PC.

L'esperienza ruolistica che vivremo interpretando ancora una volta l'iconico personaggio della serie di Shenmue promette di essere ricca di fascino e di sorprese, rappresentando idealmente il viaggio che il giovane Ryu dovrà compiere per riannodare i fili dei suoi ricordi e acquisire la forza e l'esperienza necessari per vendicare la morte del suo amato padre.

Tra innocenti giochi da luna park e serate passate a spendere un patrimonio in gettoni per cabinati anni '80, Yu Sukuzi proverà così a ballare armoniosamente tra le atmosfere spensierate delle attività free roaming di Ryu e la ben più seria missione che ci attende per affrontare i criminali del posto e gli sgherri di chi ha ordito l'omicidio del padre.

Oltre alla nostra Video Anteprima di Shenmue 3 che v'attende a inizio articolo, e al trailer A Day in Shenmue della Gamescom su queste pagine trovate anche lo speciale dalla fiera di Colonia di Giuseppe Arace sull'avventura di Ryu Hazuki tra passato e presente con cui potrete ingannare l'attesa per l'uscita del GDR di Yu Suzuki su PC e PlayStation 4 prevista per il 19 novembre.