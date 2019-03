Shenmue 3 si mostra in un nuovo e intenso Trailer!

Proprio come promesso alcuni mesi fa dal Team di sviluppo al lavoro sulla realizzazione di Shenmue 3, un nuovissimo Trailer interamente dedicato al Gioco è stato pubblicato in occasione del Magic Fest 2019 di Monaco!

Con una durata di circa due minuti e mezzo, il ricco Trailer ci accompagna alla scoperta dell'universo narrativo che potremo esplorare all'interno di Shenmue 3. Al suo interno ritroviamo numerosi personaggi legati all'apprezzata saga videoludica e diamo uno sguardo ad alcune delle location di Gioco. Come di consueto, potete trovare il nuovo Trailer direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una Buona Visione!

Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che, sempre in occasione del Magic Fest 2019, appuntamento interamente dedicato ad anime e videogiochi tenutosi a Monaco in data odierna sabato 9 marzo, il Producer di Shenmue 3, Yu Suzuki ha condiviso numerose ed interessanti informazioni sul Gioco, approfondendo temi legati a colonna sonora, combat system ed attività secondarie. In chiusura, ricordiamo ai Lettori e alle Lettrici che il terzo capitolo della Saga di Shenmue farà il proprio esordio su PC e Playstation 4 in occasione del prossimo 29 agosto 2019. Siete ansiosi di poter tornare a vestire i panni di Ryu all'interno di Shenmue 3?