Shenmue 3 si mostra in quattro nuovi screenshot in arrivo dal Magic Monaco 2018

Durante la conferenza svoltasi nella giornata di ieri alha mostrato quattro nuovi screenshot di

Alcune versioni off-screen fotografate dai presenti hanno subito cominciato a fare il giro della rete, ma fortunatamente Ys Net ha provveduto a caricare gli screenshot in direct feed sul sito ufficiale. Potete ammirarli nella galleria allegata in calce alla notizia. Come abbiamo già avuto modo di apprezzare grazie alle tre immagini pubblicate lo scorso mese, il design e la modellazione dei personaggi hanno fatto dei sensibili passi in avanti. Merito anche della collaborazione con lo studio indiano Lakshya Digital, al quale Ys Net ha affidato in outsourcing questo particolare aspetto dello sviluppo.

In una delle immagini è inoltre possibile vedere nuovamente la misteriosa ragazza presentata a dicembre, un nuovo personaggio legato al tempio che si intravede sullo sfondo, del quale però si sa davvero poco.

Cosa ve ne pare di questi nuovi screenshot? Vi ricordiamo che Shenmue 3 è attualmente in sviluppo per PlayStation 4 e PC e verrà pubblicato nel corso del 2018. In una recente intervista, Yu Suzuki ha affermato che il sistema di combattimento sarà molto differente rispetto al passato.