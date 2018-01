Shenmue 3: il sistema di combattimento sarà differente rispetto al passato

Sono ormai passati diversi anni dal secondo capitolo di, pubblicato su Dreamcast e Xbox nel 2001, e con l'arrivo della terza iterazione della serie, in uscita su PC PlayStation 4 nel corso di quest'anno, è inevitabile attendersi dei cambiamenti importanti nelle meccaniche di gameplay del gioco.

La cosa è stata confermata dallo stesso Yu Suzuki, game director del titolo, che in una recente intervista si è soffermato in particolar modo sulle modifiche che verranno apportati al sistema di combattimento in Shenmue 3.

"Voglio fare qualcosa di diverso con le battaglie. Quando si tratta di combattimenti, voglio fare qualcosa di personale, quindi stavo pensando di differenziare rispetto al passato. Stiamo portando avanti dei test e, beh, non è un gioco come Virtua Fighter in cui è importante il tempismo. Quindi spero che possa prendere la forma di un puzzle game che possa essere giocato da chiunque con una forte enfasi sulla coreografia. Potrebbe essere influenzato dal raccoglimento di certi oggetti, e altri dettagli simili, che possano incorporare altri aspetti in stile puzzle. Questo è quello che vorrei fare. Ed anche i Quick Time Events, insieme ad altre cose".

Shenmue 3 uscirà nel corso del 2018 su PlayStation 4 e PC, come confermato recentemente da Shibuya Productions. Il game director ha recentemente parlato dello stato dei lavori sul gioco, della familiarità acquisita con l'Unreal Engine 4, e con i miglioramenti delle animazione facciali.