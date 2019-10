Shenmue 3: a spasso nel mondo di gioco in compagnia di Yu Suzuki

Quasi non sembra vero, ma la data d'uscita di Shenmue 3, gioco desiderato per più di tre lustri, si avvicina sempre di più. Ys Net sta quindi spingendo forte sul pedale del marketing nel tentativo di presentare al meglio il suo prodotto.

L'ultimo video pubblicato sul canale ufficiale del gioco ci porta a spasso per le affascinanti ambientazioni cinesi che faranno da sfondo alla storia. In seguito agli eventi narrati in Shenmue 2, il protagonista Ryo Hazuki si reca in Cina, sulle montagne di Guilin, alla ricerca dell'assassino di suo padre. Il suo viaggio comincia nel Villaggio Bailu e prosegue poi nella città di Niaowu sul fiume Li, ricca di negozi, hotel e templi, alla quale i giocatori potranno approcciarsi come se fosse un open-world.

Nel filmato, sottotitolato in inglese, Yu Suzuki spiega che per creare il villaggio di Bailu si è informato molto sulle minoranze etniche cinesi e sulle loro usanze. "La cultura di questi popoli è ancora viva, e i loro abiti tradizionali sono davvero meravigliosi", ha dichiarato. Nel portarlo a schermo, ha cercato inoltre di ricreare l'aspetto di un dipinto di uno scenario naturale, con corsi d'acqua e tanto verde. Ha poi spiegato d'aver caratterizzato nella maniera più approfondita possibile i personaggi non giocanti, che si distingueranno per aspetto e storia personale. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a guardare il filmato in cima a questa notizia.

Shenmue 3 verrà pubblicato su PlayStation 4 e PC il prossimo 19 novembre. Qualche giorno fa abbiamo fatto la conoscenza di Niao Sun, uno dei boss dell'organizzazione malavitosa Chi You Men.