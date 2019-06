Shenmue 3: svelata l'edizione Digital Deluxe, previsti DLC post-lancio a pagamento

Shenmue 3 è tornato a mostrarsi all'E3 2019 in un nuovo gameplay trailer proiettato nell'ambito del PC Gaming Show. Subito dopo, Ys Net ha ufficialmente dato il via ai pre-ordini delle edizioni digitali per PC (via Epic Games Store, su Steam arriverà in un secondo momento) e per PlayStation 4.

A giudicare dalla descrizione presente sul PlayStation Store, sono previste due differenti edizioni digitali. La Standard proposta a 59,99 euro, e la Digital Deluxe, in vendita invece a 74,99 euro. Quest'ultima, oltre al gioco base, include anche il Season Pass, che fornisce accesso a tutti i contenuti post-lancio e alla Pergamena della Tecnica avanzata “Tempesta di Sabbia Ardente”, e il leggendario Giubbotto da Pilota di Ryo.

In sostanza, grazie a questa descrizione, abbiamo scoperto che Shenmue 3 riceverà dei DLC a pagamento dopo il lancio. La natura degli stessi non è ancora nota, e non sappiamo neppure se verranno forniti senza costi aggiuntivi ai backer della campagna Kickstarter. È interessante notare, inoltre, che il Pass non risulta essere incluso nell'esclusiva Collector's Edition di Limited Run Games.

Aggiungiamo, inoltre, che sono previsti anche dei bonus per il preordine: la Pergamena della Tecnica avanzata “Calcio Fiammante”, il look da allenamento di Kenpogi e un pacchetto iniziale Potenza di Pechino. I giocatori di casa Sony riceveranno anche 3 avatar (Ryo, Shenhua e il logo Shenmue III) e il tema per la dashboard Character Concept. Shenmue 3, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 19 novembre su PlayStation 4 e PC.