Shenmue 3: svelati prezzo e data d'uscita dello Story Quest Pack, il nuovo DLC

Se avete già portato a termine Shenmue 3, sappiate che a breve potrete tornare a vestire i panni di Ryo Hazuki grazie all'arrivo del nuovo contenuto aggiuntivo che prende il nome di Story Quest Pack.

Il DLC in questione farà il proprio debutto su PlayStation Store di PS4 e in esclusiva sull'Epic Games Store per gli utenti PC a partire dal prossimo 18 febbraio 2020 e potrà essere acquistato al prezzo di 5,99 euro. Chiunque abbia acquistato la Deluxe Edition del gioco oppure il pacchetto "Collezione completa dei DLC" potrà procedere invece al download senza alcun costo aggiuntivo.

Scaricando l'espansione avrete accesso ad un nuovo capitolo della storia che vedrà Ryo coinvolto in un'avventura in cui avrà a che fare con Zhang Shugin. Va precisato che, come confermato dagli stessi sviluppatori, per poter giocare i nuovi contenuti è necessario aver già raggiunto l'area di Niaowu oppure aver portato a termine l'intera avventura conservandone il salvataggio.

Vi ricordiamo inoltre che è disponibile da qualche settimana il DLC Battle Rally di Shenmue 3, il quale permette per la prima volta nella serie di vestire i panni di personaggi diversi quelli di Ryo Hazuki e di affrontare delle particolari sfide.