Shenmue 3 e tanti altri giochi a meno di 5 euro con le nuove offerte PS4 e PS5

Anche a settembre tornano gli sconti su PlayStation Store e noi non abbiamo perso tempo andando a caccia di occasioni da segnalarvi: abbiamo scovato tanti bei giochi per PS4 e PS5 a meno di 5 euro, ecco le offerte imperdibili!

Iniziamo con Verdun a 3.99 euro e Darkest Dungeon a 4.39 euro, imperdibile anche Super Meat Boy a 1.59 euro così come Bud Spencer e Terence Hill Slaps and Beans a 3.99 euro. Cat Quest II costa 4.94 euro, Erica è in sconto a 4.99 euro e segnaliamo anche Creaks allo stesso prezzo.

Si continua con Super Meat Boy Forever a 1.99 euro, il coloratissimo platform Yooka-Laylee a 3.99 euro, Worms World Party a 3.99 euro e Magicka 2 a 2,99 euro. E ancora, Machinarium a 2.99 euro, Ys Origins a 4.99 euro, The Messenger a 4.99 euro, Shenmue 3 a 4.49 euro, Shadowrun Dragonfall Director's Cut a 4.99 euro e Shadowrun Hong Kong Extendend Edition allo stesso prezzo.

Se invece volete aumentare il budget, su PlayStation Store ci sono tanti giochi in sconto a meno di 10 euro tra cui Untitled GOose Game a 9.99 euro, Warhammer Vermintide 2 a 5.99 euro, Broken Sword 5 La Maledizione del Serpente costa 5.99 euro e Pumpkin Jack a 8,99 euro, senza dimenticare Furi a 5.99 euro e Neon Abyss a 6,99 euro.