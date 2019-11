Shenmue 3: il Trailer di Lancio esorcizza un'attesa durata quasi venti anni

Rimasto nel girone dantesco dei vaporware per quasi vent'anni, l'epico viaggio di Ryo Hazuki sta finalmente per raggiungere la sua ultima tappa, come ci ricordano Yu Suzuki e gli autori di Ys Net al seguito dell'iconico sviluppatore giapponese attraverso la pubblicazione, ebbene sì, del trailer di lancio di Shenmue 3.

Il video realizzato da Yu Suzuki, intitolato "The Story Goes On", pizzica le corde della nostalgia dei milioni di appassionati che aspettano con impazienza il fatidico giorno in cui potranno riabbracciare il loro eroe videoludico preferito. Non è un caso, quindi, se gli autori di Ys Net decidono di confezionare questo trailer accompagnandolo a una breve ma toccante messaggio in cui ci ricordano come "18 anni fa l'orologio si fermò, facendo svanire il tempo in un'insondabile futuro. Ma le passioni autentiche non vacillano mai".

In cima alla notizia trovate il video di lancio di Shenmue 3 con il doppiaggio ufficiale in lingua inglese, ma se desiderate abbandonarvi alle emozioni potete sempre ammirare il trailer in madrelingua che vi lasciamo in calce all'articolo.

Nell'attesa che si faccia il 19 novembre per assistere all'uscita di Shenmue 3 su PC e PS4, vi rimandiamo infine ai nostri approfondimenti dedicati all'ultimo viaggio di Ryo Hazuki prima della recensione e al nostro speciale su Shenmue 3 tra passato e presente, attraverso i quali poter familiarizzare con le dinamiche di gameplay, il comparto narrativo e gli elementi grafici che andranno a tratteggiare questo ambizioso progetto.