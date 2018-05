Shenmue 3: trapela un nuovo trailer OffScreen del gioco di Yu Suzuki

Shenmue 3 è stato rinviato al 2019 ma i lavori sul gioco sembrano procedere bene, come dimostra un trailer OffScreen mostrato durante la riunione con gli azionisti di THQ Nordic, azienda proprietaria di Deep Silver, publisher del gioco di Yu Suzuki.

Durante la riunione con gli investitori per mostrare i progetti in arrivo nel prossimo futuro, il publisher ha mostrato agli azionisti un trailer (visibile qui sopra a partire dal minuto 2:16) realizzato con l'engine di gioco, basato su una versione Pre-Alpha di Shenmue 3. Rispetto al precedente video della Gamescom 2017 i miglioramenti sembrano notevoli sia per quanto riguarda i modelli dei personaggi che le ambientazioni, ora più ricche di dettagli.

Yu Suzuki, commentando il rinvio del gioco, ha affermato che "il tempo extra sarà utilizzato per affinare alcuni aspetti del progetto e raggiungere gli standard qualitativi che un gioco del genere merita di avere, nonchè per cercare una finestra di lancio favorevole."

Shenmue 3 è ora atteso per il 2019, non sappiamo se il publisher Deep Silver porterà il gioco all'imminente E3 di Los Angeles, magari per mostrare un primo video gameplay. Lo scopriremo tra poche settimane...