Shenmue 3: l'ultimo trailer evidenzia un netto miglioramento del volto di Shenhua

Come abbiamo segnalato sulle pagine di Everyeye pochi giorni fa, durante una recente riunione con gli azionisti di THQ Nordic è stato mostrato un breve trailer di Shenmue 3 l'attesissimo terzo capitolo della serie a opera di Yu Suzuki in sviluppo per PC e Playstation 4.

Molte delle sequenze mostrate nel filmato in questione non sono inedite, tuttavia rispetto agli scorsi mesi è possibile notare un considerevole miglioramento di alcuni elementi della produzione. Nel video che trovate in apertura di notizia, ad esempio, ci viene proposto un confronto del volto di Shenhua, che nell'ultimo trailer appare profondamente cambiato in meglio. Cosa ne pensate?

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che pochi giorni fa Shenmue 3 è stato ufficialmente rinviato al 2019. Come ha affermato Yu Suzuki, Ys Net ha bisogno di più tempo per completare il progetto e per poter offrire ai fan un gioco di qualità. Tempo che a quanto pare il team sta sfruttando a dovere, a giudicare dal breve video allegato alla news. Secondo alcune recenti voci di corridoio, avremo la possibilità di rivedere Shenmue 3 nel corso dell'E3 2018, tuttavia per il momento non ci sono conferme ufficiali da parte del publisher Deep Silver o degli sviluppatori.