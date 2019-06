Shenmue 3 potrebbe uscire anche su Xbox One? Lo suggerisce il sito ufficiale

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa Shenmue 3 è stato nuovamente rinviato ed uscirà nel mese di novembre, e lo sviluppo del gioco in generale è stato piuttosto travagliato. Ciò nonostante potrebbero esserci sorprese interessanti all'orizzonte per i fan.

Sul sito internet ufficiale di Shenmue 3 infatti, è presente la pagina relativa ai preorder, che per un breve periodo è stata cambiata ed alludeva anche ad un'uscita del gioco su Xbox One. L'immagine in questione è stata rimossa dopo poco, ma ovviamente l'internet non perdona e in molti sono riusciti a postare degli screenshot in rete, che vi mostriamo come di consueto in calce alla news. Smanettando un po' sul sito è possibile in ogni caso ritrovarla.

Ovviamente, come da prassi in caso di leak, è bene prendere questa news col proverbiale grano salis, visto che si tratta di informazioni assolutamente non confermate, ma sognare non costa nulla e gli utenti Xbox One hanno perlomeno qualche motivo in più per sperare in una release del gioco anche sulla console Microsoft.

Nel frattempo, Shenmue 3 sarà presentato a porte chiuse all'E3, per cui durante la manifestazione losangelina è probabile che sapremo qualche ulteriore dettaglio sull'attesissimo nuovo capitolo della saga di Yu Suzuki. Voi cosa vi attendete dal gioco?