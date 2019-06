Shenmue 3: l'uscita su PC e PS4 slitta a novembre, Yu Suzuki spiega i motivi del ritardo

Con un comunicato stampa congiunto, gli autori di Ys Net e i vertici del publisher Deep Silver annunciano lo slittamento della data di uscita di Shenmue 3: il kolossal ruolistico di Yu Suzuki si farà attendere fino al 19 novembre su PC e in esclusiva console su PlayStation 4.

Stando a quanto riferito dallo stesso Yu Suzuki, nonostante il titolo sia quasi pronto "ha semplicemente bisogno di qualche piccolo ritocco per poterlo considerare completamente finito", esternando così il proprio dispiacere per questo (ennesimo) posticipo pur ritenendolo fondamentale per concludere nel migliore dei modi la lunga fase di sviluppo di questo progetto nato sotto la spinta dei baker di Kickstarter.

"Siamo convinti che il tempo in più che avremo a disposizione ci aiuterà a fornire una vera esperienza Shenmue ai nostri fans, quella che i giocatori di tutto il mondo meritano", è stato poi il messaggio conclusivo che Yu Suzuki ha indirizzato agli appassionati prima di ringraziarli per la pazienza e la comprensione.

Originariamente prevista per il 27 agosto su PC e PS4, la nuova data di commercializzazione di Shenmue III darà perciò al maestro giapponese e al suo team di sviluppo tutto il tempo necessario per affinare il comparto grafico, il canovaccio narrativo, la progressione ruolistica e il sistema di combattimento di questo ambizioso progetto.