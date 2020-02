Shenmue 3 ha venduto bene ma resta un gioco di nicchia, parla il CEO di Embracer Group

Embracer Group è la holding europea che detiene tra le altre le etichette THQ Nordic, Deep Silver/Koch Media e da oggi anche Saber Interative. Il CEO del gruppo Lars Wingefors ha parlato con gli azionisti durante una recente conference call e in questa occasione ha citato anche Shenmue 3.

A quanto sembra il gioco ha registrato vendite discrete pur trattandosi di un prodotto non destinato al mercato di massa, come confermato dallo stesso Wingefors: "Sono contento dei risultati di Shenmue 3, un gioco molto apprezzato dai fan, tuttavia voglio sia chiaro, non è un gioco destinato al mass market. Dal punto di vista finanziario ha fatto bene ma non è un brand pensato per il grande pubblico."

Shenmue 3 ha rappresentato la principale fonte di reddito per Deep Silver nello scorso trimestre fiscale insieme a Let's Sing 2020 ed altri giochi del catalogo come Metro Exodus, Kingdom Come Deliverance e Outward.

Il CEO di Embracer non si è espresso riguardo un possibile inizio dei lavori su Shenmue 4, nonostante il gioco abbia dato i suoi frutti a livello finanziario Lars Wingefors ribadisce la natura particolare del progetto con conseguenti difficoltà per quanto riguarda il marketing e gli investimenti.