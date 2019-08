Shenmue 3: versione di prova in arrivo per i backer a settembre su PC

Ys Net ha annunciato che i backer di Shenmue 3 riceveranno una versione di prova del gioco a metà settembre. La trial versione sarà disponibile su PC, in esclusiva su Epic Game Store, e avrà una durata complessiva di circa un'ora.

La notizia è arrivata sul blog ufficiale di Shenmue 3, dove è stato annunciato che la versione di prova del titolo includerà la prima area del gioco, il Villaggio Bailu, all'interno del quale saranno disponibili diverse attività.

I giocatori potranno sperimentare con mano il gameplay di Shenmue 3, facendosi una prima idea su ciò che il gioco avrà da offrire. Lo sviluppatore ha inoltre precisato che le attività e le sfide incluse nella trial versione potranno essere rigiocate più volte, ma che non sarà possibile trasferire i progressi nella versione finale del gioco.

Per sapere se il vostro PC sarà in grado di reggere questa versione di prova del gioco, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già riportato i requisiti di sistema di Shenmue 3 per PC, aggiornati di recente da YS Net.

Nell'attesa che il titolo debutti il prossimo 19 novembre su PS4 e PC, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere il nostro provato di Shenmue 3 all'E3 2019.