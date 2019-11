Shenmue 3: il video documentario con Yu Suzuki celebra l'uscita su PC e PS4

Per festeggiare l'uscita di Shenmue 3, i vertici di Deep Silver ci propongono un video documentario con protagonisti Yu Suzuki e gli autori di YS Net che hanno contribuito allo sviluppo di questa avventura attesa da quasi venti anni da tutti i fan di Ryo Hazuki e di GDR open world.

Nei sette minuti che compongono l'Out Now Trailer, il papà della serie di Shenmue ringrazia gli appassionati per il supporto e la pazienza dimostrata in questi 18 anni, sperando che questo terzo capitolo si ritagli uno spazio altrettanto grande nel cuore e nella memoria dei fan.

Grazie a questo video, Yu Suzuki e il team di YS Net ripercorrono le tappe fondamentali del processo di sviluppo compiuto per dare forma a Shenmue 3, dalla componente free roaming legata all'esplorazione libera delle ambientazioni all'impegno profuso per riformulare il sistema di combattimento incentrato sulle arti marziali. Di particolare interesse sono poi gli attimi in cui Suzuki ci mostra i magnifici bozzetti preparatori utilizzati per realizzare gli scenari digitali e i modelli poligonali di Ryo Hazuki e degli altri personaggi dell'avventura.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al trailer di cui sopra, non prima però di ricordarvi che Shenmue 3 è disponibile da oggi, 19 novembre, su PC e PlayStation 4: in attesa di proporvi la nostra recensione, vi invitiamo ad ammirare il video di lancio ufficiale e a riscoprire la storia di Ryo Hazuki.