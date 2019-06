Shenmue 3: Ys Net, Epic Games e Deep Silver pubblicano un messaggio su Kickstarter

Nel corso dell'E3 2019, c'è stato modo di ricevere novità anche su Shenmue 3, terzo capitolo della saga di Yu Suzuki venuto alla luce grazie al successo di una campagna Kickstarter.

Durante la fiera losangelina, oltre alla pubblicazione di un nuovo trailer di Shenmue 3, è giunta la notizia che la versione PC del gioco sarebbe stata esclusiva dell'Epic Games Store. La vicenda è stata oggetto di aggiornamento in seguito all'emergere di ulteriori novità, che sembrano suggerire una esclusività di tipo temporale.

In occasione della giornata di venerdì 14 giugno, Ys Net (sviluppatore), Epic Games e Deep Silver (Publisher) hanno deciso di pubblicare un messaggio indirizzato ai sostenitori tramite un aggiornamento pubblicato sulla pagine Kickstarter. Al suo interno, i tre attori affermano di "voler essere certi che i Backers siano consapevoli che stiamo ascoltando le loro preoccupazioni. Chiediamo gentilmente a tutti i nostri fan di avere un po' di pazienza, stiamo attualmente facendo provare il gioco all'E3 ed abbiamo necessità di rientrare presso i nostri rispettivi uffici per analizzare la situazione e trovare insieme una soluzione per sostenere la fiducia che avete riposto in noi. Grazie per la vostra pazienza e supporto".

In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi ricordiamo che Shenmue 3 sarà disponibile a partire dal prossimo 19 novembre.