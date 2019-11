Shenmue 3: Yu Suzuki parla dell'eredità della serie e del nuovo sistema di combattimento

Mancano davvero pochi giorni all'attesissimo lancio di Shenmue 3, e così i curatori del PlayStation Blog hanno deciso di intervistare il maestro Yu Suzuki per discutere dell'eredità lasciataci da questa iconica serie e delle novità che ci attendono nel sistema di combattimento del terzo capitolo.

Nel ripercorrere la strada tracciata dalla saga e il suo lascito all'intera industria videoludica, il papà di Shenmue ha dichiarato che "dopo ciò che avevo fatto con il primo e il secondo capitolo è nata la parola 'mondo aperto'. All'interno di quelle dimensioni c'erano davvero tanti elementi di gioco con cui potevi divertirti. Secondo molte persone, tutto ciò che ho fatto in quel periodo e quello stile di videogiochi ha avuto un grande impatto sui titoli a venire, e di questo mi sento davvero onorato".

Per quanto riguarda l'esperienza ludica che ci attende reinterpetando Ryo Hazuki tra passato e presente, l'uomo a capo del progetto di Shenmue 3 spiega che "per rendere il sistema di combattimento adatto a un GDR, dovevamo ricostruirlo da zero partendo dal nuovo motore. Il sistema è stato riprogettato in modo tale da permettere agli utenti di divertirsi a prescindere dalla bravura in questo genere di titoli. Le persone che erano abituate al vecchio motore grafico, ad esempio, potrebbero rimanere spaesati, ma è così che penso che avrebbe dovuto evolversi Shenmue".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Yu Suzuki? Prima di lasciarvi al modulo dei commenti, vi ricordiamo che l'uscita di Shenmue 3 è prevista per il 19 novembre su PC e PlayStation 4.