Shenmue 3: Yu Suzuki ringrazia la community con un messaggio

A poco meno di 24 ore dal lancio di Shenmue 3, Yu Suzuki ha pubblicato un video messaggio per ringraziare tutti coloro che hanno supportato il progetto e contribuito alla realizzazione dello stesso, un sogno durato 18 anni e che ora si appresta finalmente a vedere la luce.

"Presto Shenmue 3 sarà nelle vostre mani. Grazie a tutti per l'entusiasmo che avete dimostrato nei 18 anni passati dal lancio di Shenmue 2. Per noi è stato un gioco speciale e speriamo che sia così anche per voi. Vi chiedo solamente un'ultima cosa, se Shenmue 3 vi piacerà spargete la voce, sarei molto felice se il maggior numero possibile di persone potesse giocare con Shenmue 3 e imparare così a conoscere un nuovo universo. Shenmue e Shenmue 3 occupano un posto speciale nel mio cuore e vorrei che fosse così anche per voi."

In una recente intervista pubblicata con PlayStation Access (canale ufficiale Sony per il Regno Unito) lo stesso Suzuki ha definito l'uscita di Shenmue 3 un vero miracolo reso possibile grazie all'amore dei giocatori per questa serie. Il gioco sarà disponibile dal 19 novembre su PC (via Epic Games Store) e PlayStation 4, le prime recensioni arriveranno nel corso della settimana.