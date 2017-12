Shenmue 3: Yu Suzuki si esprime sullo stato dei lavori

ha pubblicato una nuova video intervista di Yu Suzuki in occasione delle festività natalizie, aggiornandoci sullo stato dei lavori e sui progressi tecnici raggiunti nella realizzazione di Shenmue 3

La video intervista, riportata in cima alla notizia, si presenta con i sottotitoli in inglese, permettendoci di conoscere gli ultimi aggiornamenti relativi allo sviluppo di Shenmue 3. Stando alle parole di Yu Suzuki, il team sta iniziando a prendere familiarità con l'Unreal Engine 4, migliorando costantemente la resa delle animazioni e la qualità estetica dei modelli poligonali.

Per quanto riguarda il modello di Shenhua, in particolare, Yu Suzuki si è dichiarato molto soddisfatto dagli ultimi progressi raggiunti con la modellazione, grazie anche al lavoro di supporto assicurato dallo studio Lakshya Digital (nel momento in cui riportiamo la notizia, sono stati già modellati i primi 100 personaggi).

Tra le altre curiosità, infine, Suzuki ha lasciato intendere che in Shenmue 3 potrebbero comparire diverse tipologie di QTE rispetto ai capitoli precedenti, con l'idea di offrire situazioni di gioco ancora più varie. Ricordiamo che il titolo è attualmente atteso per la seconda metà del 2018 su PC e PlayStation 4 (il gioco sarà pubblicato in formato fisico e digitale da Deep Silver).