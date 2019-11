Oltre Shenmue 3: Yu Suzuki spera di poter realizzare anche Shenmue 4

Dopo una lunga attesa, i fan delle avventure di Ryo Hazuki possono possono immergersi in un nuovo titolo: Shenmue 3 è ora disponibile su PC e PlayStation 4

Per celebrarne la pubblicazione, Yu Suzuki, autore della storica serie, ha ringraziato la community che lo ha sostenuto nel corso dei numerosi anni che ci separano dalla pubblicazione di Shenmue 2. Nel diffondere il suo messaggio, tuttavia, l'autore non guarda esclusivamente al passato, ma getta anche un seme di speranza per il futuro della saga. Rivolgendosi ai fan dell'IP, Suzuki scrive: "Fino a quando ci saranno persone che desiderano vederlo, Shenmue vivrà. Non mi arrenderò nel mio personale viaggio per completarne la storia. [...] Spero sinceramente che, insieme, possiamo continuare a raccontare la storia di Ryo e le sue avventure in Shenmue 4".



Già in passato, l'autore aveva confermato di avere ancora molte storie da raccontare in Shenmue, lasciando intendere che le vicende di Shenmue 3 potrebbero rappresentare solamente un altro tassello di un potenziale arco narrativo complessivo ben più ampio. Per intanto, ad ogni modo, i giocatori hanno finalmente modo di tornare ad impersonare Ryo Hazuki in un nuovo capitolo della serie. Avete già iniziato il proprio viaggio? Se avete bisogno di un ripasso, prima di addentrarvi in Shenmue 3 potete dedicarvi alla lettura del nostro speciale dedicato alla trama di Shenmue e Shenmue 2.