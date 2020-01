Shenmue 4 si farà? Lakshya Digital spera di iniziare presto a lavorarci

Lakshya Digital è uno studio specializzato nella produzione conto terzi di effetti speciali, animazioni e modelli 3D. La compagnia ha lavorato recentemente su Shenmue 3 per conto di YS Net/Deep Silver e con un messaggio pubblicato su Facebook ha (ri)acceso le speranze per il quarto capitolo della saga. su e

Lakshya Digital ha ringraziato Yu Suzuki e YS Net per l'opportunità ed ha chiuso il messaggio con una frase che non è certo passata inosservata: "we look forward to working on Shenmue IV very soon". Difficile interpretare queste parole, da una parte lo studio potrebbe aver anticipato l'esistenza di Shenmue 4 mentre dall'altra potrebbe trattarsi di una semplice speranza nel caso un quarto capitolo dovesse effettivamente vedere la luce.

Yu Suzuki da parte sua non ha mai nascosto la volontà di continuare la serie e più volte ha dichiarato che Shenmue 3 non rappresenta la fine della storia. Il gioco è stato pubblicato lo scorso mese di novembre su PlayStation 4 e PC, accolto tiepidamente da pubblico e critica, facendo registrare vendite non particolarmente elevate su entrambe le piattaforme.

Restiamo in attesa di capire quali siano i piani per il futuro di Shenmue, allo stato attuale non ci sono notizie concrete su nuovi giochi della serie.