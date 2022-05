Shenmue 4 si farà? Yu Suzuki non ha nulla di concreto in mano per un sequel

Vari indizi sembrano portare ad un possibile annuncio di Shenmue 4 ma in realtà non sembrano esserci al momento piani per un nuovo gioco della serie, stando a quanto dichiarato da Yu Suzuki.

Il papà della saga di Shenmue (e di tanti altri giochi SEGA di enorme successo) è stato intervistato da Famitsu e in questa occasione ha parlato di tante cose, tra cui l'anime di Shenmue ed un possibile sequel di Shenmue 3.

Al momento il producer e game designer giapponese ammette di "non avere piani concreti per Shenmue 4", certamente l'idea di realizzare un nuovo gioco di Ryo esiste ma prima di passare all'atto pratico occorre superare molti ostacoli.

Suzuki ribadisce come Shenmue 3 sia stato un progetto pensato unicamente per i fan, un vero e proprio regalo che Yu ed il suo team hanno voluto fare pensando ai supporter di Shenmue, anche a costo di rimetterci del denaro. Da qui l'idea della campagna Kickstarter che ha riscosso enorme successo, trovare però tutti i fondi necessari non è stato facile e il gioco ha venduto in proporzione relativamente poco in Giappone (18.000 copie nella settimana di lancio) e nel resto del mondo, rendendo difficile giustificare un sequel che non abbracci un pubblico più ampio.

Yu Suzuki vorrebbe fare Shenmue 4 ma per questo progetto non sarebbe possibile adottare lo stesso metodo di business e di lavoro del terzo episodio e questo rende tutto molto più complicato sopratutto per quanto riguarda l'aspetto commerciale. Al momento quindi nulla da fare, ma chissà che l'appuntamento con Ryo non sia solo rimandato di qualche anno.