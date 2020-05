Shenmue 4 si farà? Yu Suzuki parla del futuro della serie

Yu Suzuki è stato intervistato da IGN Japan e in questa occasione ha parlato tra le altre cose anche del futuro di Shenmue. La serie è tornata dopo molti anni di assenza con Shenmue III, ma quali sono ora i piani per il franchise?

Shenmue 3 è stato finanziato grazie ad una campagna Kickstarter di successo ed è poi uscito in formato retail grazie al supporto del publisher Deep Silver registrando vendite positive per un gioco di nicchia ma non riuscendo nell'intento di attirare nuovi giocatori. Shenmue III è un gioco finanziato dai fan e realizzato per i fan, esordisce Yu Suzuki durante l'intervista, consapevole del fatto che un possibile quarto capitolo dovrà necessariamente abbracciare un pubblico più ampio, una prospettiva di business necessaria per ripagare l'investimento.

Il produttore giapponese conferma di essere al lavoro su nuovi progetti e non nega di voler portare avanti la storia di Ryo, tuttavia al momento non sembrano esserci piani concreti a riguardo. Lo sviluppo di Shenmue 4 richiederebbe il supporto di un publisher e una pianificazione più accurata per essere certi di introdurre le opzioni necessarie per rendere il gioco godibile non solo ai fan di Shenmue ma anche ai nuovi giocatori.

Lo stesso Suzuki in passato ha più volte ribadito che il finale di Shenmue 3 è aperto e non racconta la conclusione della storia, non ci resta quindi che attendere per capire se sul mercato ci sarà spazio per Shenmue IV.