Shenmue 4? Partner e successo di Shenmue 3 elementi importanti per realizzarlo, per Suzuki

Con la campagna Kickstarter di maggior successo della storia in ambito gaming, Yu Suzuki è progressivamente riuscito a dar forma a Shenmue 3, che si appresta ad esordire sul mercato.

Alla release ufficiale del gioco mancano ormai pochi mesi e l'autore volge in parte la mente ad un possibile sequel. Del resto, già tempo addietro Sukuzi aveva dichiarato che, nella sua concezione, le avventure di Ryo avrebbero richiesto ancora parecchio lavoro per essere portate a termine, con la storia ad ora completa per circa il 40%. Interrogato su di un futuro Shenmue 4, il game designer ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Redazione del portale VGC.

Suzuki, in particolare, associa la realizzazione di un quarto capitolo soprattutto a due elementi: l'accoglienza di Shenmue 3 da parte del pubblico e la capacità del team di creare partnership. "Se Shenmue 3 venderà bene - ha affermato - questo renderà le cose più semplici [con Shenmue 4]. Ma penso che dipenderà maggiormente da quale tipo di partner saremo in grado di garantirci". Se dovesse averne l'occasione, ha dichiarato inoltre Suzuki, sarebbe lieto di portare a compimento l'arco narrativo da lui pensato per la serie videoludica.



Shenmue 3 esordirà su PC e Playstation 4 il prossimo 19 novembre. In occasione della Gamescom, il team di Everyeye ha avuto modo di dare uno sguardo alla produzione: il nostro Giuseppe Arace vi ha raccontato le sue impressioni all'interno di un ricco provato di Shenmue 3.