Shenmue 4 e un prequel in stile Yakuza 0: i progetti di Yu Suzuki

Yu Suzuki sta lavorando ad un nuovo gioco: lo ha rivelo lui stesso lo scorso mese di settembre in un'intervista concessa alla redazione di IGN Japan, senza tuttavia fornire il benché minimo indizio sull'identità del progetto. Nel frattempo, continua a pensare ad una delle sue creature più care, Shenmue. Ecco quali sono i suoi progetti per il futuro.

Ritrovandosi a chiacchierare con IGN Japan, il leggendario Game Designer ha svelato i suoi piani per Shenmue 4, parlandone come se fosse un gioco già annunciato (anche se in realtà non lo è affatto). "Voglio che Shenmue 4 piaccia anche ai nuovi arrivati", ha esordito Suzuki quando è stato tirato in ballo l'argomento. "Per rendere possibile ciò, è importante fare in modo che sia godibile anche senza conoscere i precedenti eventi della storia. Non credo che i nuovi giocatori siano interessati a conoscere il 100% della storia. Basterebbe il 20%, o al massimo il 30%. In Shenmue 3 abbiamo implementato un riassunto dei precedenti episodi, ma per Shenmue 4 voglio integrare questo genere di cose nel gioco principale. Sarebbe bello permettere al giocatore di conoscere i precedenti eventi semplicemente giocando. Ad esempio, invece di guardare il filmato, potrebbe giocare dei flashback".

Quando l'intervistatore gli ha fatto notare che nel 2015 SEGA ha risolto un problema del genere lanciando Yakuza 0, un prequel dell'intera serie Ryu Ga Gotoku concepito per accogliere i nuovi utenti, Suzuki ha confessato che gli piacerebbe fare una cosa del genere anche per Shenmue. "Sì, ci ho pensato", ha affermato in merito alla possibilità di sviluppare un prequel di Shenmue. "Non posso svelare dei dettagli in questo momento, ma è una cosa alla quale sto pensando. Credo che ricreare le strade di Dobuita con una grafica moderna su un nuovo motore grafico basterebbe a rendere l'operazione meritevole di essere realizzata. Creare una Dobuita ancor più dettagliata dell'originale Shenmue è un'idea interessante, specialmente se si tratta di un prequel con una nuova storia, invece di un remake".

Non è detto che il prossimo gioco di Suzuki abbia a che fare con Shenmue, ma la prospettiva che la serie possa andare in una delle direzione descritte poco sopra è senz'altro elettrizzante.