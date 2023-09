Shenmue 4, sei tu? Yu Suzuki sta sviluppando un nuovo videogioco

Nel corso dell'ultima intervista concessa da Yu Suzuki ai giornalisti di IGN Japan per celebrare l'imminente lancio di Air Twister su PC e console dopo l'approdo su Apple Arcade, l'esponente di Ys Net e leggendario creatore della serie di Shenmue ha candidamente ammesso di essere già al lavoro su un nuovo videogioco.

Nella cornice dell'ultima edizione del Tokyo Game Show, Yu Suzuki ha discusso dei suoi impegni attuali e futuri ribadendo, appunto, di essere coinvolto nella realizzazione di una nuova esperienza interattiva appartenente non meglio precisata.

Incalzato dai suoi intervistatori, l'esponente di Ys Net ha spiegato che "ovviamente non posso ancora parlarne (anche in ragione dell'imminente lancio delle nuove versioni di Air Twister, ndr), ma posso confermarvi che stiamo lavorando a qualcosa. Siamo all'inizio della fase di sviluppo, quindi mi capirete se vi ripeto che non posso aggiungere altro al momento".

La speranza degli appassionati delle opere di Yu Suzuki è ovviamente quella di reindossare i panni di Ryo Hazuki per immergersi nelle atmosfere e nelle avventure di un nuovo capitolo di Shenmue. Chi segue con attenzione il lavoro del maestro giapponese saprà però che lo scorso anno fu proprio lo stesso Suzuki a precisare di non avere ancora nulla di concreto per Shenmue 4. Nei sedici mesi trascorsi da quelle dichiarazioni, ad ogni modo, Ys Net potrebbe aver gettato le basi per il gran ritorno della serie di Shenmue.