Shenmue 4: Yu Suzuki ci sta lavorando con il publisher 110 Industries?

Dopo anni di silenzio che sembravano aver ormai messo la parola fine al franchise, Shenmue 3 ha dato nuova linfa vitale alla serie curata da Yu Suzuki. Sappiamo come l'autore nipponico abbia espresso la propria volontà di realizzare un nuovo capitolo, ma al momento non è stato confermato nulla di ufficiale.

Le cose potrebbero però cambiare presto stando a degli indizi sibillini lanciati dal publisher 110 Industries, potenzialmente al lavoro insieme a Suzuki sulla prossima iterazione di Shenmue.

Suzuki ha fatto parte dell'ultimo panel del Tokyo Game Show di 110 Industries, il che ha fatto sorgere qualche dubbio considerando il fatto che le due parti non hanno mai condiviso nulla fino ad ora. Quando i giocatori hanno colto la palla al balzo chiedendo in un recente post di Instagram di lavorare con Suzuki a Shenmue 4, 110 Industries ha risposto: "Indovinate perché era al nostro stream del TGS".

Se questo non dovesse bastare, in risposta a un tweet sullo stesso argomento, l'editore ha risposto - senza in realtà essere direttamente interpellato - con un semplice "No comment". Il publisher ha continuato poi a comunicare in modo piuttosto ambiguo con gli utenti, ed ha dichiarato di "adorare Yu Suzuki" e i suoi lavori. Insomma, non possiamo parlare di una conferma, tuttavia è possibile che qualcosa si stia muovendo.

In attesa di Shenmue 4 è stato annunciato Shenmue Mania, ma si tratta solo del recente pesce d'aprile.