Shenmue, annuncio in arrivo secondo Dusk Golem: sarà un nuovo gioco?

Dusk Golem, l'insider che si è guadagnato la nostra attenzione svelando in anticipo Resident Evil Village, è sicuro al 100%: nel corso del prossimo fine settimana verrà fatto un nuovo annuncio relativo a Shenmue, che farà particolarmente felici tutti coloro che hanno amato la sua storia.

Attenzione però, potrebbe non essere di un videogioco. Secondo l'insider non si tratta né di un nuovo capitolo della serie (niente Shenmue 4, quindi), né di un porting dei precedenti episodi per altre piattaforme. Sarà, piuttosto, un progetto completamente nuovo e allo stesso tempo "qualcosa di più di una serie di libri o di un documentario". Ha poi aggiunto che è stato già finanziato e che non necessiterà di una raccolta fondi come accaduto negli anni scorsi su Kickstarter per Shenmue 3.

Anche se DuskGolem si è rivelato affidabile in passato, vi consigliamo ugualmente di prendere le sue dichiarazioni con le pinze e di tenere a bada l'entusiasmo. Ciò non significa che non sia possibile fare qualche speculazione: gran parte della community, visto il focus sulla storia descritto dall'insider, punta tutto su un anime di Shenmue, magari prodotto da Netflix. Visto l'andazzo, la loro ipotesi potrebbe non essere affatto campata in aria. In tempi recenti, giusto per fare qualche esempio, sono stati annunciati gli adattamenti anime di Cyberpunk 2077 e Dragon's Dogma - quest'ultimo già in dirittura d'arrivo - entrambi prodotti dalla casa della N rossa, a testimonianza dell'appetibilità degli universi videoludici come fonte d'ispirazione. Cosa ne pensate? Secondo voi c'hanno visto giusto?