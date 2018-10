Shenmue HD Remake: trapela un video del gioco cancellato da SEGA

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net e Digital Foundry, SEGA aveva in programma un remake di Shenmue prima di lanciare la raccolta Shenmue 1&2 HD Remaster. Il progetto è stato cancellato ma DF ha pubblicato un video che testimonia l'esistenza del progetto.

Non è chiaro al momento cosa abbia spinto SEGA a cancellare il progetto e optare per l'edizione rimasterizzata dei primi due giochi della serie, in ogni caso nel video pubblicato da Digital Foundry è possibile notare parte del lavoro effettuato sul motore grafico, sui paesaggi, sulle architetture degli edifici e sui modelli poligonali dei personaggi.

Eurogamer.net fa sapere che il remake del primo Shenmue è effettivamente esistito ma al momento non ci sono dettagli precisi riguardo la cancellazione, che potrebbe essere dipesa da motivi di budget o magari da problemi con il team di sviluppo. Il remake sembrava contenere numerosi miglioramenti tecnici, un sistema di illuminazione riscritto, texture parzialmente ridisegnate, modelli più curati e in generale un maggior numero di dettagli su schermi.

Difficilmente vedremo un remake HD di Shenmue, considerando anche la tiepida accoglienza commerciale riservata a Shenmue 1&2 HD, mentre il terzo capitolo della saga è previsto per il 2019.